Российские силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

До этого Минобороны РФ подтвердило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию Республики Татарстан с помощью беспилотника.

Беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией региона около 07:30 часов мск.

Telegram-канал Mash сообщал, что летательный аппарат сбили над селом Верхний Услон. Населенный пункт находится в 25 километрах от международного аэропорта Казани.

Журнал The Economist писал, что на вооружении украинской армии появились сверхдальние беспилотные летательные аппараты (БПЛА), способные долететь вглубь России.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.