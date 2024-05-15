Курганской области направят средства на ликвидацию ущерба после паводка

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин РФ направит Курганской области 4 млрд рублей на ликвидацию ущерба после паводка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, прежде всего средства будут направлены на выплаты жителям, включая единовременные и в связи с утратой имущества, а также на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового.

В числе прочего будет профинансирована реконструкция подтопленных объектов здравоохранения, образования и социальной сферы, инженерной инфраструктуры и гидротехнических сооружений, а также будет проведена санитарная очистка и обеззараживание территорий.

10 мая правительство РФ сообщало, что Курганская область получит дополнительное финансирование для оказания помощи жителям, пострадавшим в результате весеннего паводка, и организации восстановительных работ.

14 мая Центробанк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, а также бюро кредитных историй реструктурировать кредиты пострадавших от наводнений представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее депутат призвал чиновников отчитаться о тратах на борьбу с паводками.