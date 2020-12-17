Синоптики предупредили, что длительность времен года в РФ может сильно измениться

Длительность времен года может заметно измениться в России в ближайшие годы из-за глобального потепления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Зима скукоживается, а теплый период увеличивается», — сказал Вильфанд. Он уточнил, что уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже 0°С. В каждом регионе по-разному: где-то даже на 10 с небольшим дней, добавил синоптик.

В частности, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней, а весна стала приходить раньше на 5-7 дней по сравнению с серединой 20 века.

В настоящее время скорость глобального потепления особенно высокая, отметил Вильфанд. «В январе температура стала выше на 2°С за последние 30 лет. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории», — заключил синоптик.

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