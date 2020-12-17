Pfizer отреагировала на госпитализацию медработника после вакцинации

Американская компания Pfizer устроит тщательную проверку инцидента с госпитализацией медработника в американском штате Аляска после прививки от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя организации.

Как рассказала источник телеканала в Pfizer, пока у компании нет подробной информацией о произошедшем. Она сообщила, что организация активно взаимодействует по этому поводу с властями Аляски.

«Мы будем тщательно отслеживать все сообщения о серьезной аллергической реакции после вакцинации и при необходимости обновлять формулировки на этикетках», — заявила представитель компании.

Ранее сообщалось. что после прививки от COVID-19 вакциной компаний BioNTech и Pfizer медработник в штате Аляска был госпитализирован с сильной аллергической реакцией. По последней информации, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее в США стартовала вакцинация от коронавируса. В стране используется препарат Pfizer. Сначала его получают медработники и постояльцы домов престарелых.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса: заразились 16,9 млн человек, скончались 307 тыс. пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 74 млн заболевших, свыше 41 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 2,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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