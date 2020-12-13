FedEx готовится получить вакцины Pfizer

Американская почтовая компания FedEx сообщила о начале процесса передачи вакцины вакцины от коронавируса производства Pfizer в центры FedEx. Об этом пишет газета USA Today, ссылаясь на представителя почтовой компании.

Издание отмечает, что FedEx будет развозить вакцину от производителей в штаты США.

Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса компании Pfizer.

12 декабря президент США Дональд Трамп заверил, что вакцинация от COVID-19 в стране начнется менее чем через 24 часа.

В США с начала пандемии зарегистрировано свыше 16 млн случаев коронавирусной инфекции, 6,2 млн человек выздоровели, больше 297 тысяч пациентов скончались.

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