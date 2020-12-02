В Кремле назвали абсолютным приоритетом вакцинацию россиян от COVID-19

Обеспечение россиян вакциной от коронавируса является абсолютным приоритетом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На это нацелено внутреннее производство, которое уже разворачивается и будет обеспечивать потребности россиян, отметил представитель Кремля.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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