Вакцина Pfizer и BioNTech против COVID-19 одобрена Великобританией
Министерство здравоохранения Великобритании одобрило использование вакцины против коронавируса фармкомпаний Pfizer и BioNTech в стране. Об этом сообщается на сайте министерства.
Как отмечается, препарат тщательно исследовали нескольких месяцев специалисты Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) государства.
Так, вакцина прошла клинические испытания и глубокий анализ. Эксперты заключили, что препарат соответствует необходимым стандартам безопасности, качества и эффективности.
Ранее стало известно, что в основе разработки данной вакцины лежит вирусная РНК.
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