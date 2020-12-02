Вакцина Pfizer и BioNTech против COVID-19 одобрена Великобританией

Министерство здравоохранения Великобритании одобрило использование вакцины против коронавируса фармкомпаний Pfizer и BioNTech в стране. Об этом сообщается на сайте министерства.

Как отмечается, препарат тщательно исследовали нескольких месяцев специалисты Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) государства.

Так, вакцина прошла клинические испытания и глубокий анализ. Эксперты заключили, что препарат соответствует необходимым стандартам безопасности, качества и эффективности.

Ранее стало известно, что в основе разработки данной вакцины лежит вирусная РНК.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в ЕС

— У вакцины Pfizer от коронавируса обнаружился новый побочный эффект