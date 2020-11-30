Защита журналиста Сафронова предоставила суду доказательства его невиновности

Сторона защиты обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова предоставила суду сведения, подтверждающие его невиновность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова.

По его словам, во время заседания суда следователь предоставил выписку из материалов дела, на основе которой утверждал о виновности Сафронова в госизмене.

«Мы со своей стороны предоставили свою выписку, подтверждающую полную невиновность Сафронова в указанном преступлении», — заявил адвокат.

Он добавил, что выписка со стороны защиты была приобщена к делу.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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