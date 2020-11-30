В Перу автомобиль сорвался в пропасть, 7 человек погибли

Семь человек погибли и еще одиннадцать получили ранения в результате ДТП с пикапом, который перевозил людей в перуанском департаменте Ла-Либертад и сорвался в стометровую пропасть. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По меньшей мере 7 человек погибли и еще 11 получили ранения рано утром в воскресенье после того, как грузовик упал в пропасть глубиной примерно 100 метров в секторе Виста-Флорида, провинция Патас», — говорится в сообщении.

Раненые доставлены в ближайшую больницу. Одной из причин аварии называют переполненность автомобиля, перевозившего 18 человек.

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