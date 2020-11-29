В США рассказали, как снизить число случаев COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, как снизить прирост новых случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает телеканал ABC.

Он отметил, что для этого необходимо ограничивать работу баров и ресторанов, а не школ.

По его словам, эти заведения представляют опасность, поскольку в них люди сидят без масок. Инфекционист уточнил, что для безопасности детей в школах следует держать уровень заболеваемости по стране на низком уровне, что и обеспечит закрытие ресторанов и баров.

Кроме того, Фаучи напомнил, что для того, чтобы минимизировать риски заражения, следует держать социальную дистанцию, носить маски и мыть руки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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