В Госдуме высказались об упрощении оформления инвалидности

Депутат Госдумы, вице-президент общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Олег Смолин высказался о постановлении правительства, которое упрощает оформление инвалидности. Об этом пишет RT.

По его словам, это дебюрократизирует оформление.

«Вопрос поднимается давно, больше десяти лет, кое-какие шаги были сделаны и прежде, но до сих пор люди с инвалидностью активно жалуются на то, что это оформление крайне сложно», — сказал Смолин.

По его словам, сейчас людям приходится обойти большое число врачей, чтобы получить нужные медицинские документы.

В соответствии с постановлением граждане смогут не обращаться повторно в поликлинику с результатами медицинских обследований, чтобы уточнить направление.

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