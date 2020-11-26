Задержанного в Индонезии украинского блогера могут экстрадировать в Россию

В Индонезии задержали украинского блогера Михаила Орешникова, которому грозит экстрадиция в Россию. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на МИД Украины.

На данный момент мужчина пребывает в главном управлении полиции Джакарты, где он ожидает решения по экстрадиции.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, в отношении блогера в России возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении телесных повреждений. Там также отметили, что Орешников «юридически не оформил выход из гражданства РФ».

Посетивший блогера украинский посол рассказал, что задержанный не жаловался на условия содержания и состояние здоровья. По его словам, мужчина был задержан 6 ноября.

Ранее в 2014 году Орешников запросил политическое убежище на Украине, а затем получил гражданство страны.