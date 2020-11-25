Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение

Во Владивостоке полностью восстановили подачу электроэнергии, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики России.

«Обеспечена подача электроэнергии на все объекты в городе», — рассказали в Минэнерго.

Уточняется, что сейчас идет проверка работы, отрабатываются точечные заявки по подключениям.

Ремонтные работы на поврежденной ЛЭП велись круглосуточно, энергетики демонтировали упавшие и установили три новые опоры, заменили провод, траверсы и изоляторы, добавили в пресс-службе «Русгидро».

19 ноября во Владивостоке из-за циклона нарушилось электроснабжение в 10 районах города и появились проблемы с сотовой связью. Были остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, задержан ряд авиарейсов. Жители примерно двух третей города остались без отопления из-за аварий на сетях. В городе вводили режим ЧС.

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