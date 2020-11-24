Россиянин пытался вывезти в Китай золотые слитки на 11 млн рублей

Читинские таможенники обнаружили в грузовике, выезжавшем в Китай, золотые слитки на 11 млн руб., сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Всего было найдено семь золотых слитков массой почти 2,5 кг в кабине грузовика под приборной панелью.

В Читинской таможне рассказали, что слитки изготовлены кустарным способом — на них отсутствуют промышленные пломбы.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

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