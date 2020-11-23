Попова рассказала, в каких регионах заболеваемость COVID-19 наиболее высокая
Карина Казанцева
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Заболеваемость коронавирусом достигает наиболее высоких уровней в Мурманской, Магаданской, Псковской и Новгородской областях, Карелии, Ямало-Ненецком Автономном округе, Санкт-Петербурге, Коми, Тыве, Хакасии, Бурятии и на Алтае. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА «Новости».
«Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования», — сказала Попова.
В России коронавирусом заразились 2 114 502, выздоровели 1 611 445, скончались 36 540 человек.
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