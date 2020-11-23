За сутки в Карабах вернулись 2 334 беженца

В Нагорный Карабах вернулись 2 334 беженца за сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерала-майора Игоря Конашенкова.

«Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев. За сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2334 беженца, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий», — рассказал он.

Всего с 14 ноября к себе домой вернулись больше 11 тыс. жителей Карабаха.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

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