Московские врачи вылечили еще 5064 пациента от коронавируса

Врачи в Москве вылечили еще 5064 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции в городе, достигло 410 641.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, в частности развлекательным заведениям столицы запретили работать с 23.00 до 6.00 с 13 ноября по 15 января, а студентов городских вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение.

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