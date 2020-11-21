Макрон рассчитывает на появление вакцины от коронавируса до конца года

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что вакцина от коронавируса появится к концу года. Об этом пишет ТАСС.

«Мы добились существенного прогресса: нашей первой целью было ускорить на мировом уровне разработку и производство средств борьбы с пандемией. Мы можем рассчитывать, что до конца года вакцина уже будет доступна», — сказал Макрон о препарате ACT-Accelerator.

По его словам, вторым приоритетом является обеспечение универсального доступа к технологиям борьбы с коронавирусом. Он подчеркнул, что препарат должен быть общедоступен.

Во Франции коронавирусом заразились 2 160 345, выздоровел 155 831, скончался 48 341 человек.

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