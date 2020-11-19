Во Владивостоке из-за непогоды повалено более 4 500 деревьев
Во Владивостоке в результате непогоды повалено более 4,5 тыс. деревьев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Также сообщается, что с дорог и тротуаров города уже было убрано около 2 тыс. деревьев и ветвей. Для этого были задействованы более 200 рабочих, а также специализированная техника.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке из-за циклона нарушилось электроснабжение в 10 районах города и появились проблемы с сотовой связью. Были остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, задержан ряд авиарейсов. Жители примерно двух третей города остались без отопления из-за аварий на сетях. В городе был введен режим ЧС.
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