Во Владивостоке из-за непогоды повалено более 4 500 деревьев

Во Владивостоке в результате непогоды повалено более 4,5 тыс. деревьев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Также сообщается, что с дорог и тротуаров города уже было убрано около 2 тыс. деревьев и ветвей. Для этого были задействованы более 200 рабочих, а также специализированная техника.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке из-за циклона нарушилось электроснабжение в 10 районах города и появились проблемы с сотовой связью. Были остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, задержан ряд авиарейсов. Жители примерно двух третей города остались без отопления из-за аварий на сетях. В городе был введен режим ЧС.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жители двух третей Владивостока остались без отопления из-за циклона

— Прокуратура назвала причину падения бетонной плиты на машину во Владивостоке

— Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за снежного циклона