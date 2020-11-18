Pfizer и BioNTech заявили о почти стопроцентной эффективности своей вакцины
Показатель эффективности разработанной компаниями BioNTech и Pfizer вакцины от коронавируса составил 95%. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на финальный анализ данных испытания.
Согласно имеющимся данным, препарат был нормально перенесен всеми возрастными группами добровольцев и оказывает высокий уровень защиты от коронавируса спустя 29 дней после введения первой дозы.
По словам генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина, теперь организация собирается направить заявление на использование вакцины в экстренных случаях в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Как стало известно ранее, данная вакцина использует в разработке вирусную РНК.
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