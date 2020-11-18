Pfizer и BioNTech заявили о почти стопроцентной эффективности своей вакцины

Показатель эффективности разработанной компаниями BioNTech и Pfizer вакцины от коронавируса составил 95%. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на финальный анализ данных испытания.

Согласно имеющимся данным, препарат был нормально перенесен всеми возрастными группами добровольцев и оказывает высокий уровень защиты от коронавируса спустя 29 дней после введения первой дозы.

По словам генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина, теперь организация собирается направить заявление на использование вакцины в экстренных случаях в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Как стало известно ранее, данная вакцина использует в разработке вирусную РНК.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У вакцины Pfizer от коронавируса обнаружился новый побочный эффект