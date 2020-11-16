ВОЗ ожидает, что поставки вакцин от COVID-19 начнутся в 1-й половине 2021 года

ВОЗ ожидает, что небольшие поставки вакцин от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года. Об этом заявила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан, пишет ТАСС.

«В первой половине года мы планируем ограниченные поставки. Мы сейчас находимся на стадии планирования», — сказала Сваминатан.

Она уточнила, что основной целью является обеспечение препаратом людей из групп риска. По ее словам, это касается работников сферы здравоохранения.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 55 млн заболевших, 38 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,9 млн человек с COVID-19.

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