Глава ВОЗ заявил об истощении систем здравоохранения стран на фоне COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире. Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter ВОЗ.

В особенности он заявил, что организация озабочена эпидемиологической ситуацией в Европе и США.

При этом глава ВОЗ добавил, что системы здравоохранения мировых государств истощены.

«Сотрудники и системы здравоохранения приблизились к точке коллапса», — сказал Гебрейесус.

Однако он добавил, что появление вакцин как новых средств борьбы с пандемией позволяет выразить осторожный оптимизм.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 54,5 млн заболевших, свыше 38 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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