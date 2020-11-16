Цистерны с мазутом разлились под Владимиром при сходе вагонов с рельсов

Во Владимирской области вагоны поезда сошли с рельсов, что спровоцировало разлив мазута из шести цистерн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

ЧП произошло на станции Новки. В результате также пострадал мужчина, который позднее скончался в машине скорой помощи.

По данным МЧС, на 17.32 по мск площадь разлива составила 12,5 тыс. кв м. Всего ведомством установлено два пятна размером 2,5 тыс. кв м и 10 тыс. кв м.

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