Село в Ярославской области охвачено пожаром
Максимс Краюшкинс
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Село Устье в Ярославском районе Ярославской области охвачено пожаром. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на соцсети.
«Село Устье полыхает, три пожарных машины потушить не могут, в пожарном водоеме нет воды, пруды не чищены. Кто будет за все это отвечать?» — говорится в сообщении.
Других данных пока не приводиться.
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