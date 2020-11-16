Село в Ярославской области охвачено пожаром

Село Устье в Ярославском районе Ярославской области охвачено пожаром. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на соцсети.

«Село Устье полыхает, три пожарных машины потушить не могут, в пожарном водоеме нет воды, пруды не чищены. Кто будет за все это отвечать?» — говорится в сообщении.

Других данных пока не приводиться.

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