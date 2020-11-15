Во втором туре выборов президента Молдавии явка избирателей превысила 48%

ЦИК Молдавии заявил, что явка избирателей во втором туре выборов президента страны превысила 48%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, по данным на 18.00 (19.00 по мск), явка составила 48,18%, а именно 1,47 млн граждан. ЦИК уточнил, что чаще всего избирательные участки посещали люди в возрасте от 56 до 70 лет.

Кроме того, еще свыше 206 тыс. человек отдали свои голоса на зарубежных участках.

В Молдавии проходит второй тур выборов президента страны. В нем участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6%. Выборы на территории Молдавии завершатся в 22.00 мск.

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