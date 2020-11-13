В России выявлено рекордно высокое число случаев коронавируса

В России выявлено 21 983 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

За прошедший день также выздоровели 18 735 пациентов, скончались — 411.

Всего коронавирус был подтвержден у 1 880 551 жителя России. Выздоровели 1 406 903 человека, умерли 32 443.

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