В России выявлено рекордно высокое число случаев коронавируса
Катерина Медведева
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В России выявлено 21 983 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.
За прошедший день также выздоровели 18 735 пациентов, скончались — 411.
Всего коронавирус был подтвержден у 1 880 551 жителя России. Выздоровели 1 406 903 человека, умерли 32 443.
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