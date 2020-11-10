Житель Красноярска предстанет перед судом за убийство соседской семьи

Житель Красноярска предстанет перед судом по обвинению в убийстве семьи из трех человек в марте текущего года. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, тела 47-летней хозяйки, ее 9-летней дочери и 77-летнего отца с ножевыми ранениями были обнаружены 30 марта в квартире дома по улице Щорса. Было установлено, что вечером 29 марта 32-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил убить семью, которая проживала с ним на одной лестничной площадке. Он постучался к соседям, когда ему открыла дверь хозяйка, они ударил ее ножом, после этого мужчина напал на ее дочь и отца. Все жертвы преступника скончались на месте от полученных травм.

Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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