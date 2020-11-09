РФПИ опубликует результаты клинических испытаний российской вакцины от COVID-19

Генеральный директор российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в текущем месяце фонд опубликует промежуточные данные по пострегистрационным исследованиям вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, мировые акции и цены на нефть резко выросли после сообщений об эффективности вакцины от COVID-19, разрабатываемой Pfizer и BioNTech.

«Мы также намерены опубликовать промежуточные данные об эффективности клинических испытаний Sputnik V в ноябре», — сказал Дмитриев.

Кроме того, он приветствовал опубликованные успешные промежуточные результаты вакцины Pfizer и Biotech.

«Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах», — сказал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19, разрабатываемая Pfizer и BioNTech, показала 90-процентную эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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