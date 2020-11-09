Памфилова предложила Путину установить единые каникулы в школах при голосовании

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным 6 ноября предложила на период многодневного голосования на выборах установить единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование. Об этом сообщает ТАСС.

Президент дал поручение изучить все возможные варианты разведения учебного и избирательного процессов.

«Президент меня услышал и дал соответствующее поручение, чтобы с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств рассмотрели все возможные варианты, выбрав оптимальный», — уточнила Памфилова.

Она отметила, что в связи с тем, что выборы в основном длятся три дня, «проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование». Памфилова добавила, что многие преподаватели являются членами комиссий, и порядка половины участков находится в образовательных учреждениях.

По ее словам, в любом случае в ситуации с коронавирусом необходимо готовить таким образом помещения для проведения выборов. А также после выборов понадобится дополнительный день для того, чтобы все продезинфицировать.

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