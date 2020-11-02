В Кремле не будет приема в честь Дня народного единства из-за пандемии

В текущем году в Кремле не будет торжественного приема по случаю Дня народного единства из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас не время для таких массовых мероприятий. Но тем не менее, ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства у президента запланирован и сейчас готовится», — сказал он.

Традиционно в России День народного единства празднуется 4 ноября. В этот день по всей стране объявлен выходной.

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