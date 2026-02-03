Трамп поблагодарил агентов ФБР за работу на выборах в Джорджии в 2020 году

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с сотрудниками ФБР, занимающимися проверкой материалов, связанных с президентскими выборами 2020 года в округе Фултон (штат Джорджия), и выразил им благодарность за проделанную работу. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, разговор был организован директором Национальной разведки США Тулси Габбард. Президент США Дональд Трамп общался с агентами по громкой связи и поблагодарил их за работу по проверке и расследованию выборов в штате Джорджия.

Речь идет о проверке, проводимой ФБР в округе Фултон. Как сообщили местные власти, после получения ордера, одобренного федеральным судьей, агенты изъяли около 700 коробок с бюллетенями и другими материалами, связанными с выборами 2020 года. Источники утверждают, что проверка осуществляется в детальном режиме — «бюллетень за бюллетенем» — с целью выявления возможных нарушений.

В ноябре прокуратура штата Джорджия решила прекратить дело против президента США Дональда Трампа по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

В августе 2023 года Дональду Трампу и его 18 соратникам были предъявлены обвинения в попытке повлиять на результаты президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году. Изначально им вменялось в вину давление на должностных лиц штата с целью получения недостающих голосов для победы и попытки сформировать альтернативный список выборщиков. Однако впоследствии часть обвинений была снята.

25 ноября текущего года стало известно, что Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Трампа. Как сообщали «Известия», официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение демонстрацией абсолютной непредвзятости демократичного правосудия США, которое наблюдается раз в четыре года.

Ранее политический комитет Трампа собрал почти $500 млн на выборы в Конгресс США.