Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Белорусская оппозиционерка Колесникова поблагодарила Трампа за освобождение

Колесникова поблагодарила Трампа за освобождение и спасение политзаключенных
Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Белорусская оппозиционерка Мария Колесников а в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) поблагодарила президента США Дональда Трампа за свое освобождение, и выразила надежду, что он продолжит заниматься вопросом обмена политзаключенных.

«Я могу его только поблагодарить за это. За то, что он меня освободил, и освободил всех других людей. Я надеюсь, что этот процесс не остановится… <…> Я могу сказать только спасибо», — заявила Колесникова.

При этом она подчеркнула, что не чувствует себя обязанной Дональду Трампу. По ее словам, Трамп освобождал оппозиционеров не для того, чтобы они были вынуждены быть ему обязанными. Колесникова отметила, что если процесс обмена политзаключенными будет продолжаться, то она продолжит благодарить его за это.

13 декабря власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политических заключенных, осужденных по обвинениям, связанным со шпионажем, терроризмом и экстремистской деятельностью. В числе освобожденных оказались такие представители белорусской оппозиции, как Мария Колесникова , Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и другие.

При этом президент Александр Лукашенко выразил готовность Белоруссии к диалогу с Евросоюзом и Соединенными Штатами по вопросам достижения договоренностей в рамках глобальных сделок.

Ранее Лукашенко пообещал «информационно бомбить» тех, кто пытается дестабилизировать республику.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!