
Уголовное дело возбуждено по факту смети экс-главы ВФЛА Балахничева

СК возбудил уголовное дело по факту смерти экс-президента ВФЛА Балахничева
Владимир Трефилов/РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. Об этом в комментарии РИА Новости заявил председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

«По факту смерти Валентина Васильевича возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. По всем вопросам следует обращаться в пресс-службу СК РФ», — сказал Курбатов.

Балахничева не стало 2 февраля в возрасте 76 лет.

На посту главы ВФЛА Балахничев провел почти 25 лет, однако его карьера завершилась на фоне допинговых скандалов, приведших к отставке, пожизненному отстранению от легкоатлетической деятельности и заочному приговору парижского суда к трем годам тюрьмы за коррупцию и получение взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

В феврале 2015 года Балахничев подал на отставку поста президента ВФЛА.

В своей карьере он также был главным тренером сборной команды РСФСР по легкой атлетике, с 1995 года на протяжении трех сроков был первым вице-президентом Европейской легкоатлетической ассоциации. Длительное время Балахничев состоял членом редколлегий спортивно-методических журналов «Лёгкая атлетика» и «Теория и практика физической культуры»

Ранее умер чемпион мира 1974 года в составе сборной СССР по спортивной акробатике.
 
