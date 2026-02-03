Размер шрифта
Колесникова объяснила слова о необходимости сближения Евросоюза и Белоруссии

Колесникова призвала Евросоюз сближаться с Белоруссией для остановки «репрессий»
РИА Новости/Reuters

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) объяснила свои слова о сближении Белоруссии и Евросоюза необходимостью «освободить» людей, а в лучшем случае – «прекратить репрессии».

«Все очень просто. Самое простое, почему я здесь [на интервью] нахожусь, значит кто-то с кем-то начал разговаривать. <…> Если чтобы освободить людей, нужно разговаривать с Лукашенко, я считаю, что это стоит делать», — сказала Колесникова.

Она подчеркнула, что не оценивает действия президента Белоруссии, «уровень других репрессий и всего остального», а говорит «по факту». По ее словам, если в результате диалога освободятся люди – это хорошо, а если в результате диалога прекратятся репрессии, то это очень хорошо.

По ее словам, из-за отсутствия посольств Евросоюза в Белоруссии нарушен главный принцип дипломатии о необходимости «плотно общаться».

До этого Колесникова заявила в интервью газете Financial Times, что лидеры Евросоюза должны стремиться к сближению с Белоруссией и ее президентом Александром Лукашенко, а не стремиться к изоляции республики. Она также выразила недоумение, почему Евросоюз не начал переговоры с белорусским лидером раньше, чем это сделала администрация президента США Дональда Трампа.

Ранее Колесникова поблагодарила Трампа за освобождение.
 
