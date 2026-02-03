Размер шрифта
Потерпевший по делу Гуфа не явился на суд по поводу кражи в бане

Потерпевший по делу рэпера Долматова попросил провести суд без него
ТНТ

Потерпевший по делу рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов), обвиняемого в грабеже во время посещения бани, не явился на суд по поводу кражи в баде. Об этом сообщает ТАСС.

«Он сообщил, что явиться не может, просит провести заседание без его участия и без участия его представителя», — заявила судья, исходя из ходатайства потерпевшего.

Долматов и его приятель Геворк Саруханян обвиняются в совершении грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия. Наказание за такое преступление составляет до семи лет лишения свободы.

Дело против артиста было возбуждено после инцидента, который произошел в октябре 2024 года. Тогда рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевке. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Следствие проверяло версию о том, что музыкант с товарищем отобрали у пострадавшего телефон.

Дело Гуфа ранее было прекращено, но после следствие возобновили, артист находится под подпиской о невыезде.

Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-либо.

Ранее юрист рассказал, какой срок может грозить Гуфу по делу о грабеже в бане.
 
