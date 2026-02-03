Имущество экс-главы Приморско-Ахтарска стоимостью 250 млн рублей арестовано

Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего главы Приморско-Ахтарского муниципального округа Максима Бондаренко. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, речь идет о трех земельных участках общей площадью свыше 3 100 кв.м, трех жилых домах площадью более свыше тысячи квадратных метров, одном нежилом помещении, трех автомобилях и снегоболотоходе, общая рыночная стоимость которых превышает 250 млн рублей.

21 января Бондаренко по инициативе региональной прокуратуры отправили в отставку из-за утраты доверия. По информации ведомства, чиновник представлял губернатору Краснодарского края недостоверные данные о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, чиновник не принял мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при перераспределении земельного участка неразграниченной государственной собственности.

До этого сотрудники правоохранительных органов провели обыск у Бондаренко в связи с нарушениями при строительстве социального объекта по национальному проекту стоимостью в 2 млрд рублей. Нарушения, о которых идет речь, связаны в том числе с земельным участком, выделенным под строительство.

Ранее бывшую вице-губернатора Кубани Минькову отправили под домашний арест.