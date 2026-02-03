Забрали телефон, выгнали на улицу: владелец кафе избил посетительницу за пролитый чай

Девушку избили в казахстанском кафе за то, что она пролила чай и не оплатила химчистку, сообщает Lada.kz.

Инцидент произошел 31 декабря 2025 года в одном из кафе в городе Актау. Посетительница случайно пролила на диван чай, и хозяин потребовал с нее 14 тыс. тенге (примерно 2100 рублей — прим. ред.) на чистку мебели.

Затем на девушку напали трое мужчин, включая владельца заведения. На кадрах видно, как нападавший наносит потерпевшей удар, из-за чего та падает на пол.

При этом она не отказывалась платить и лишь собиралась дождаться брата, однако у пострадавшей отобрали телефон, ноутбук и пакеты с вещами, вытолкав ее в мороз на улицу без верхней одежды.

Жертва избиения требует квалифицировать действия сотрудников заведения по статье «Самоуправство» УК РК, но полиция завела дело о причинении вреда здоровью. Как уточняется, телесные повреждения получили обе стороны конфликта.

Владелец кафе подал встречный иск 27 января. В ближайшее время начнется судебное разбирательство по делу.

