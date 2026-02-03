В Кремле прокомментировали заявления Трампа об отказе Индии от российской нефти

Кремль внимательно отслеживает заявления президента США Дональда Трампа о возможном прекращении Индией закупки российской нефти. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе брифинга у него спросили об отношении Москвы к высказываниям американского лидера, а также о перспективе отказа Индии от нефти из РФ.

«Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет, разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа, мы их тщательно фиксируем, анализируем, и мы с уважением относимся к двусторонним американо-индийским отношениям», - сказал представитель Кремля.

Однако, по словам Пескова, не меньшее значение российская сторона придает развитию стратегического партнерства с Индией. Он подчеркнул, что для России в настоящий момент это — самое важное.

При этом на вопрос о правдивости информации об отказе Индии от дальнейших закупок российской нефти пресс-секретарь главы государства ответил, что официальных заявлений еще не было.

2 февраля Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России. Президент США отметил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

Ранее стало известно, что США отменят пошлины против Индии после отказа от российской нефти.