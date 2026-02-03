«Новые хорошие подруги»: Эпштейн обсуждал реалити-шоу с русскими девушками

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн обсуждал возможность создания реалити-шоу с участием русских девушек в Нью-Йорке. Об этом свидетельствуют опубликованные в США материалы по делу Эпштейна, узнала «Газета.Ru».

«Скоро у меня должны появиться новые друзья, потому что я хочу создать реалити-шоу о русских девушках в Нью-Йорке и вскоре неизбежно встречу там новых хороших подруг», — писал Эпштейну неназванный собеседник.

В ответном письме Эпштейн попросил переслать ему фотографии девушек, следует из материалов.

3 февраля стало известно, что Эпштейну предлагали ежегодно организовывать конкурс «мисс Россия».

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее стало известно о поиске девушек с Украины для Эпштейна.