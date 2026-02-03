Песков подтвердил даты нового раунда переговоров по безопасности в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд работы группы по вопросам безопасности в Абу-Даби состоится 4 и 5 февраля.

Отвечая на вопрос о повестке встречи и составе российской делегации, он уточнил, что участие в консультациях примет та же делегация, которая работала во время предыдущего раунда.

1 февраля в Абу-Даби должны были состояться переговоры между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что встреча планировалась как двусторонняя между Москвой и Киевом, а главной темой должен был стать территориальный вопрос. Позднее их перенесли на несколько дней после визита в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что новый раунд переговоров состоится 4 и 5 февраля.

28 января Песков сообщил, что территориальный вопрос в рамках так называемой «формулы Анкориджа» имеет принципиальное значение для России.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Российскую делегацию возглавлял Игорь Костюков, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. Украинскую сторону представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Ранее политолог заявил о тупиковом положении Украины в преддверии переговоров в Абу-Даби.