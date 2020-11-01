В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Михаил Кириллов
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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9 на западе Хорватии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 124 км к северо-западу от города Сплит, где проживают более 175 тыс. человек. Очаг толчков находился в 2 км под землей.
Сведения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.
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