Причиной пожара в челябинской больнице мог стать аварийный режим работы оборудования

Пожар в кислородной будке в поликлинике Челябинска, по предварительным данным, мог произойти из-за аварийного режима работы электрооборудования. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«По предварительным данным, к пожару привел аварийный режим работы электрооборудования», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пожар в поликлинике Челябинска, из-за которого взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом, произошел из-за разгерметизации кислородного баллона. Источник агентства ТАСС, в свою очередь, сообщал о смерти двух пациентов поликлиники из-за возникшей после инцидента нехватки кислорода. Позже губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что смерть пациентов в поликлинике, где произошел взрыв кислородной будки, не связана со взрывом и пожаром.

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