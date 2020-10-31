Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 25

В результате землетрясения, произошедшего 30 октября у берегов турецкого Измира погибли 25 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

«В результате землетрясения погибли 25 человек, ранения получили 804», — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Греции

— Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Норвегии

— Число погибших при землетрясении в Измире возросло до 24