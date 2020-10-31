Во Франции задержали еще одного контактирующего с террористом в Ницце человека

Французские правоохранители задержали второго человека, который контактировал с совершившим атаку в Ницце. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на близкие к следствию источники.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 47-летнего мужчину, который мог контактировать с устроившим теракт в церкви в Ницце. Предполагается, что задержанный виделся с террористом за день до атаки.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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