ЕС разработает cистему отслеживания контактов зараженных коронавирусом

Лидеры ЕС договорились о разработке единой стратегии сообщества по тестированию, отслеживанию контактов, а также по вакцинации, которая должна быть готова к моменту выхода на рынок западных вакцин. Об этом сообщает ТАСС. ссылаясь на главу Евросовета Шарля Мишель.

«Мы приняли решение согласовать наш общий подход по применению экспресс-тестов на антитела, которые должны дополнить обычные (ПЦР) тесты и ускорить процесс тестирования, стратегию по отслеживанию контактов», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, лидеры ЕС на саммите договорились ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса путем ускорения обработки результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЕС ускорит клинические испытания вакцин от коронавируса

— Здравоохранение ЕС перегружено второй волной COVID-19

— Вакцинация в странах ЕС пройдет одновременно