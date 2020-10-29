Минздрав: испытания вакцины «Спутник V» продолжаются

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Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» продолжаются. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что целевая численность в 40 тысяч вакцинированных добровольцев будет достигнута.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что недостатка препарата для пострегистрационных исследований нет. По его словам, из-за ощутимого разрыва между первым и вторым компонентом препарата, сейчас гораздо больше людей ежедневно вакцинируют вторым, нежели первым.

«Испытания продолжаются, все идет своим чередом», — заключил он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вакцинация новых участников в рамках испытания российского «Спутник V» приостановлена из-за нехватки доз.

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