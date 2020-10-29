Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости коронавирусом

Московский мэр Сергей Собянин рассказал, как остановить распространение коронавируса в России и побороть инфекцию.

Он заявил, что чудес не бывает. «Чтобы опять не полезли вверх показатели ковидные, необходимо строго соблюдать меры, которые мы предприняли, причем мы сделали это таким образом, чтобы не закрывать экономику, не вводить ограничения ни в одном секторе экономики», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, выполнение гражданами этих мер является гарантией того, что страна выйдет из кризиса достойно.

Всего в России проведено почти 60 млн тестов на выявление COVID-19, инфекцию за время пандемии обнаружили у 1,5 млн человек во всех регионах страны. Из этого числа выздоровели 1,1 млн пациентов, скончались 27,3 тыс. человек.

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