В Белоруссии начались массовые отчисления студентов

В Белоруссии начали массово отчислять студентов, принимавших участие в акциях протеста. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

«Стало известно про такие случаи в БГАИ, БГМУ, БГУКИ, БрГТУ, БГУИР», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что студенты, которые принимают участие в акциях протеста, должны быть отчислены из вузов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— КГБ Белоруссии квалифицировал действия участников протестов как экстремистские

— Лукашенко: протестующие студенты должны быть отчислены из вузов

— В Белоруссии пообещали жестко пресекать попытки сорвать работу опасных производств