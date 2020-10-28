Собянин: контроль за ношением масок и перчаток в Москве ослаблен не будет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за ношением масок и перчаток на транспорте и в общественных местах столицы не будет ослаблен никаким образом.

«Никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима», — указал мэр в своем официальном блоге.

По его словам, несмотря на некоторую стабилизацию ситуации с новыми случаями заражения COVID-19, она все еще остается неустойчивой.

Он подчеркнул, что исключать рисков резкого роста заболеваемости нельзя и смягчение действующих ограничений может стать преждевременным.

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