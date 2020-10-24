Концертный зал «Известия Hall» опечатают за нарушения мер профилактики COVID-19
Концертный зал «Известия Hall» в Москве опечатают за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста-эксперта столичного управления Роспотребнадзора Даниила Кобразова.
Отмечается, что в клубе на Пушкинской площади в ходе проверки были выявлены грубые нарушения, в частности, посетители не соблюдали социальную дистанцию, нарушался перчаточно-масочный режим, также были замечания по дезинфекции.
«По факту выявленных нарушений было передано уведомление о явке с целью составления протокола о временном запрете деятельности», — говорится в сообщении.
26 октября произойдет опечатывание «Известия Hall», материалы будут переданы в суд. Кроме того, юридическое лицо будет привлечено к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, по данной статье грозит штраф до 500 тысяч рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Перевод на удаленку: Nestle могут оштрафовать за нарушения указа Собянина
— Нарушений масочного режима в транспорте Подмосковья стало на 80% меньше
— Крупные российские компании предупредили о штрафах за нарушение «удаленки»